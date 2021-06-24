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В Иране оценили будущее ядерной сделки с США

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Махмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в интервью «Ленте.ру» оценил будущее ядерной сделки с США.

По его мнению, президент США Джо Байден не внес никаких изменений в политику своего предшественника Дональда Трампа, в том числе в вопросе ядерной сделки.

«Что касается того, стоит ли Ирану реализовывать свои программы — я считаю, что иранский народ должен пользоваться своими правами. Надеюсь, и Китай, и Россия будут решительно и открыто их защищать», — сказал Ахмадинежад.

Он подчеркнул, что отношения между Ираном и США перешли в такую плоскость, где нет идеологического или религиозного аспекта. «Проблема обнаружена, и рано или поздно ее нужно будет решить. Умные люди с обеих сторон должны собраться вместе и решить этот вопрос на основе справедливости и уважения», — резюмировал политик.

21 июня стало известно, что единственной уступкой Байдену от нового президента Ирана Ибрагима Раиси может стать возвращение к выполнению условий ядерной сделки.

До этого в Иране прошли президентские выборы, победителем которых стал Раиси — председатель Верховного суда. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах.

В Государственном департаменте США пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года и при новом руководстве страны. Сам же Раиси заявил, что не хочет встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.

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