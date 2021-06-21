Оценены перспективы отношений Ирана с Россией при новом президенте

Отношения Ирана с Россией с избранием Ибрагима Раиси новым президентом навряд ли существенно улучшатся. Так перспективы двусторонних отношений оценил Гай Бертон, лектор Брюссельской школы управления (BSoG) и эксперт по Ближнему Востоку, в беседе с «Лентой.ру».

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Бертон пояснил, несмотря на сотрудничество России и Ирана по сирийскому конфликту, оборонным поставкам и мирному атому, существуют факторы, сдерживающие отношения между двумя странами. Один из них — стремление России избежать появления ядерного оружия у Ирана. Как следствие, Россия более рьяно стремится к восстановлению иранской сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), чем сами иранские власти.

Еще один фактор — взаимная настороженность. В Тегеране с подозрением относятся к российским амбициям в регионе еще со времен Российской империи и СССР. Отсюда и определенная конкуренция двух стран за максимальное участие в судьбе Сирии, в том числе в восстановлении ее экономики. «Иными словами, у России и нового иранского президента вполне могут быть возможности для совместной работы там, где их интересы совпадают. Но это не означает, что в отношениях между двумя странами произойдет серьезный сдвиг или перезагрузка», — заявил Бертон.

Президентские выборы прошли в Иране 18 июня. О победе Раиси, занимавшего должность председателя Верховного суда, стало известно 19 июня. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. В ходе предвыборной кампании Раиси обещал бороться против нищеты и коррупции и построить «народное правительство ради сильного Ирана».