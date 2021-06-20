США пообещали продолжить переговоры с Ираном по ядерной сделке

США продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве, пообещал представитель Госдепартамента. Об этом 20 июня сообщает «Интерфакс».

В Вашингтоне прокомментировали итоги президентских выборов в Иране, на которых победил председатель Верховного суда Ибрахим Раиси.

«Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — сказал дипломат и выразил сожаление, что «иранцам было отказано в праве выбирать своих лидеров на основе свободного и справедливого избирательного процесса».

Раиси находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться против нищеты и коррупции и построить «народное правительство ради сильного Ирана».

В 2017 году Раиси уже пытался стать президентом, но проиграл Хасану Рухани.