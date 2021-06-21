Названа единственная уступка Байдену от нового президента Ирана

Единственной уступкой президенту США Джо Байдену от нового президента Ирана Ибрагима Раиси может стать возвращение к выполнению условий ядерной сделки. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился лектор Брюссельской школы управления (BSoG) и эксперт по Ближнему Востоку Гай Бертон.

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Он указал, что и верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и парламент страны придерживались консервативных взглядов, поэтому приход к власти консервативно настроенного президента был вполне логичен. При этом отношения с США достигли своей низшей точки при его предшественнике Хасане Роухани, который, напротив, придерживался весьма умеренных взглядов. Сами же Соединенные Штаты также не сильно изменили свою достаточно враждебную позицию по отношению к Ирану со сменой президентов. «Не играет роли, кто стоит у власти в Иране ... Эти два государства как относились к друг другу с подозрением, так и продолжат», — сказал Бертон.

В то же время эксперт назвал весьма вероятным возвращение сторон к полному выполнению ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Однако этот шаг может стать кульминационным моментом в отношениях Ирана и США при их нынешних правительствах. «Для администрации Байдена СВПД — это лишь отправная точка в диалоге, который они хотели бы вывести на тему ракетной программы Ирана, а также его региональной деятельности. Но ждать много от Раиси и иранских консерваторов не приходится, поскольку возвращение в ядерную сделку для них — это максимум, на который они готовы пойти», — заявил Бертон.

Президентские выборы прошли в Иране 18 июня. О победе Раиси, занимавшего должность председателя Верховного суда, стало известно 19 июня. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. В ходе предвыборной кампании Раиси обещал бороться против нищеты и коррупции и построить «народное правительство ради сильного Ирана».

В Госдепартаменте США пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года и при новом руководстве страны. Сам же Раиси заявил, что не хочет встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Тегерана. Избранный президент Ирана также сообщил на своей первой пресс-конференции, что у Тегерана «нет приятных воспоминаний о ядерной сделке» и что правительство страны не станет ограничивать свою внешнюю политику лишь СВПД.