Россия впервые в году нарастила доходы от экспорта нефти

Доходы России от экспорта нефти выросли впервые с начала 2021 года за период с января по май, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Они превысили 36,2 миллиарда долларов, что примерно на семь процентов больше, чем в те же месяцы прошлого года. Еще по состоянию на апрель доходы от экспорта нефти показывали падение почти на 11 процентов.

При этом рост в денежном выражении отмечается вопреки сокращению физических объемов поставок за рубеж. Они составили 87,73 миллиона тонн, что почти на 17 процентов меньше, чем годом ранее. В мае экспорт к апрелю при этом удалось нарастить на 22,6 процента, он достиг 8,4 миллиардов долларов. В тоннах он также возрос на почти 19 процентов до 18,61 миллиона.

ФТС отмечает, что топливно-энергетические товары составляли основу российского экспорта с начала года до конца мая. Их доля в общей структуре поставок за рубеж составляла 53 процента, что несколько ниже, чем годом ранее — 56,5 процента. В общей сложности экспорт такой продукции принес на 12,8 процента больше доходов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. При этом самый большой рост доходов, почти на 112 процентов, отмечается в поставках электроэнергии. Физические объемы ее экспорта также выросли в два раза.

При этом известно также, что за период с января по июнь поставки электроэнергии за рубеж побили рекорд 2012 года. Предполагается, что по итогам года Россия может заработать на экспорте более одного миллиарда долларов. Успехи объясняются погодными условиями — холодной зимой и жарким летом в странах-импортерах.

Что касается нефтяного рынка, то в последнее время он восстанавливался благодаря росту спроса, поддержанного выходом из коронавирусного кризиса ряда мировых экономик. Страны ОПЕК+ планировали договориться и о наращении добычи, однако в переговорах возникли противоречия, которые, по мнению специалистов, могут вновь привести к угрозе падения стоимости нефти на фоне ценовой войны.

