Россия продала рекордный объем электроэнергии за рубеж

Объемы экспорта электроэнергии из России оказались рекордными с 2012 года, пишут «Известия». В первом полугодии поставки в Финляндию увеличились втрое в годовом выражении, в страны Балтии — вдвое.

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Всего с января по июнь, по предварительным данным, было продано за рубеж 10,2 миллиарда киловатт-часов (в тот же период прошлого года показатель составлял 5,2 миллиарда киловатт-часов). По итогам года Россия может заработать на экспорте более одного миллиарда долларов.

Такие показатели объясняются благоприятной ценовой конъюнктурой на фоне холодной зимы, а также аномальной жары летом. Кроме того, поставки в страны Балтии идут по сечению Россия — Латвия, что более эффективно, чем транзит в Литву через Белоруссию, отметили в компании «Интер РАО». Спотовые цены на электроэнергию в некоторых странах ЕС продолжают расти из-за аномальной жары. За первые четыре месяца года выручка России от экспорта электроэнергии составила 280 миллионов долларов.

Между тем спрос на электричество в России во время аномальной жары достиг исторического максимума. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место среди стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения (3,6 рубля за киловатт-час). По результатам исследования, самая низкая стоимость электроэнергии оказалась в Казахстане — чуть более двух рублей за киловатт-час.