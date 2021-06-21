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Электричество в России сочли почти самым дешевым в Европе

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россия заняла второе место среди стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам исследования, самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, где она стоит чуть больше двух рублей за киловатт-час. На втором месте находится Россия со стоимостью электричества 3,6 рубля за киловатт-час. Третье место занимает Украина, где электроэнергия стоит 4,5 рубля.

На четвертом месте рейтинга расположилась Белоруссия, где киловатт-час стоит порядка пяти рублей. Далее идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы, следует из результатов рейтинга. Самая высокая стоимость электроэнергии в Германии — 27 рублей за киловатт-час. В первую пятерку по дороговизне также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.

Ранее в июне российскую промышленность признали одной из самых энергозатратных в мире. Эксперты указали, что отечественные металлургия, машиностроение и химия расходуют электроэнергии в разы больше, чем аналогичные отрасли в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии. При этом низкие цены на электроэнергию в России позволяют компенсировать неэффективность и чрезмерную энергоемкость.

Минэнерго считает тарифы на электроэнергию в России одними из самых низких в мире, что подтверждается данными международных институтов, например Международного энергетического агентства (МЭА).

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