Минэнерго назвало тарифы на электричество в России одними из самых низких в мире

Минэнерго считает тарифы на электроэнергию в России одними из самых низких в мире, что подтверждается данными международных институтов, например Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Там пояснили, что тарифы для граждан полностью регулируются государством, и это удерживает цену на низком уровне. Что касается оптовых цен, то они «сопоставимы с тарифами в других странах, но в России <...> тарифы для населения ниже».

В Минэнерго указали, что «сравнение цен на электроэнергию и мощность корректно проводить в составе разностороннего, комплексного анализа оценки стоимости, который учитывает составляющие цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, влияние цены на электроэнергию, на стоимость конечной продукции промышленных потребителей и инвестиционную привлекательность отраслей экономики».

17 мая «Сообщество потребителей энергии» опубликовало исследование, в котором утверждалось, что в прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Цена электроэнергии была на уровне 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям. Страна обогнала США по этому показателю, там он составил 6,66 цента (в Норвегии — 3,4 цента, во Франции — 6,9 цента, в Финляндии и Испании — по 7,2 цента). Средняя конечная цена электроэнергии для промышленности в США в 2019 году была на пять процентов ниже, чем в России.

В последние годы наблюдается общая тенденция снижения энергоцен за рубежом. Однако в России во время пандемии коронавируса они, напротив, продолжили свой рост, несмотря на сокращение объемов электропотребления. В валютном выражении стоимость для промышленных потребителей выросла в 2020 году на три процента.