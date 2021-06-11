Российскую промышленность признали одной из самых энергозатратных в мире

Промышленность России признали одной из самых энергозатратных среди крупнейших стран. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ ассоциации «Совет производителей энергии» к заседанию комитета Госдумы по энергетике.

Эксперты указали, что отечественные металлургия, машиностроение и химия расходуют электроэнергии в разы больше, чем аналогичные отрасли в США, Китае, Германии, Японии, Бразилии. При этом низкие цены на электроэнергию в России позволяют компенсировать неэффективность и чрезмерную энергоемкость.

Понизить энергоемкость промышленности могут комплексные меры стимулирования модернизации технологической базы. В этом случае, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, затраты на производство на новом энергоэффективном оборудовании можно сократить на четверть и выпускать актуальную продукцию с меньшими издержками.

В мае «Сообщество потребителей энергии» выпустило доклад, в которм было указано, что в прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Цена электроэнергии была на уровне 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям. Страна обогнала США по этому показателю, там он составил 6,66 цента (в Норвегии — 3,4 цента, во Франции — 6,9 цента, в Финляндии и Испании — по 7,2 цента). Средняя конечная цена электроэнергии для промышленности в США в 2019 году была на пять процентов ниже, чем в России.

Позднее в Минэнерго, ссылаясь на Международное энергетическое агентство, заявили, что тарифы на электроэнергию в России являются одними из самых низких в мире, Там пояснили, что тарифы для граждан полностью регулируются государством, и это удерживает цену на низком уровне. Что касается оптовых цен, то они «сопоставимы с тарифами в других странах».