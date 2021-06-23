Спрос на электричество в России достиг исторического максимума

Спрос на электричество в России во время аномальной жары достиг исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные «Системного оператора Единой энергетической системы» (СО ЕЭС), передает газета «Коммерсант».

По информации оператора, 22 июня в Единой энергосистеме России был зафиксирован летний максимум потребления энергомощности — в 14:00 по московскому времени этот показатель составил 122,68 гигаватт. Это на 2,3 гигаватта выше прошлого летнего пика, который был в 2019 году.

Аномальная жара стала одной из основных причин столь высокого спроса на электроэнергию. В частности, это происходит из-за использования вентиляции для охлаждения помещений. При этом в «Сообществе потребителей энергии» заявили, что без учета погодного фактора рост электропотребления не такой уж существенный.

Отмечается, что превышение показателей двухлетней давности в этом году дает надежды на полное восстановление спроса. Однако это будет напрямую зависеть от развития ситуации с коронавирусом и связанных с ним ограничений деловой активности, считают эксперты. При неблагоприятных условиях спрос может вновь опуститься до уровня 2020 года.

Ранее Россия заняла второе место среди стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. По результатам исследования, самая низкая стоимость электроэнергии оказалась в Казахстане, где она стоит чуть больше двух рублей за киловатт-час. На втором месте находится Россия со стоимостью электричества 3,6 рубля за киловатт-час.