Американцев попросили меньше готовить и стирать из-за жары

Власти американского штата Техас попросили жителей меньше пользоваться крупной бытовой техникой. Приготовление пищи и стирка вещей создают дополнительную нагрузку на местную энергосистему, которая не справляется со своей задачей из-за высоких температур, сообщает The Guardian.

Жителей штата призвали отключить свет, насосы для бассейнов и по возможности не пользоваться крупными бытовыми приборами, включая духовки, стиральные машины и сушилки. На термостатах домовладельцам рекомендовали установить температуру 25,5 градуса по Цельсию.

Подобные меры связаны с состоянием энергосистемы — она не успевает вырабатывать достаточное количество энергии из-за жаркой погоды. «Мы приближаемся к будущему климату. Вероятно, мы столкнемся с сильными засухами и более мощными ураганами, которые создают собственную нагрузку на систему. На этой неделе мы увидели, что электросеть Техаса едва ли готова к жаркой погоде июня. Но это даже близко не стоит с тем, как жарко может быть в июле и августе», — пояснил профессор университета Райса Дэн Кохан (Dan Cohan).

Некоторые специалисты не уверены, что все жители прислушаются к просьбе меньше пользоваться бытовой техникой. «Мы не можем просто взять и попросить людей не пользоваться духовкой, потому что нет гарантии, что они будут в этом участвовать», — заявила инженер Колорадского университета в Боулдере Кири Бейкер (Kyri Baker). Она посчитала, что установка в домах умных счетчиков и термостатов будет иметь большее значение, так как позволит коммунальным службам при необходимости частично отключать электроэнергию.

С подобными призывами власти Техаса обращаются к жителям во второй раз за 2021 год. Впервые просьба прозвучала в феврале, когда из-за аномальных погодных условий штат накрыл небывалый коллапс, а миллионы жителей остались без тепла и электричества. Зимой Техас не смог быстро среагировать на изменение погоды, так как там работает автономная сеть энергоснабжения. Вскоре власти призвали провести проверку в отношении совета ERCOT, в ведении которого находится обеспечение штата электроэнергией. Однако Кохан отметил, что совет «оставил их в неведении».