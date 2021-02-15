Жители Техаса остались без отопления в аномальные морозы

Более двух миллионов жителей американского штата Техас остались без отопления в аномальные морозы — температура в регионе колеблется от минус 6 до минус 22 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Reuters.

Поставщик электроэнергии из-за морозов был вынужден веерно ее отключать, что привело к сбоям примерно у 2,6 миллиона человек. В связи со сложившейся обстановкой президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации.

Помимо того что большинство генераторных установок всех видов топлива перестали работать, вышла из строя почти половина ветрогенераторов — на них приходится второе место по выработке электроэнергии в штате (23 процента поставок).

Техасский совет по надежному электроснабжению (ERCOT) заявил, что перебои продлятся и утром 15 февраля, однако организация делает все возможное для налаживания поставок. На данный момент, подчеркнули в организации, все зависит от погоды. С похожей погодной аномалией в последний раз сталкивались зимой 2018 года.

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