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Сенатор призвал навалиться всем миром на афганские власти для достижения диалога

Вице-спикер Совфеда Косачев: необходимо побудить власти Афганистана к налаживанию диалога
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Константин Косачев
Константин Косачев
Фото: Страница Константина Косачева в Facebook

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал «навалиться всем миром» на власти Афганистана, чтобы побудить их к налаживанию диалога и урегулированию ситуации в стране. Таким образом на своей странице в Facebook он прокомментировал взрывы в Кабуле.

Сенатор подчеркнул, что, во-первых, следует оказать сочувствие «многострадальному афганскому народу» и тем, кто «потерял своих в этой бойне». Во-вторых, по его словам, необходимо категорически отрицать теракты как метод продвижения любых целей, и в-третьих, важно жестко обеспечивать безопасность в аэропорту, откуда эвакуируются люди.

«И четвертое, главное. Наваливаться на новые афганские власти, вне зависимости от степени их признания и во всех доступных формах — наваливаться всем миром, чтобы побудить эти власти к налаживанию межафганского диалога. Инклюзивного, а не эксклюзивного. Победители выиграли войну, но им только предстоит выиграть мир», — подчеркнул Косачев, заключив, что только таким образом можно предотвратить гибель людей в Афганистане.

Ранее в аэропорту столицы Афганистана прогремели три взрыва. Число пострадавших в результате атаки превысило 100. Число жертв теракта достигло 40 человек. Среди них есть афганцы, талибы, охранявшие вход в аэропорт, а также военные армии США. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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