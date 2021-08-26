Россия
 
Последние новости
Главу СК по Тюменской области проверят после убийства школьницы
В Кремле объяснили указ Путина о службе чиновников с иностранным гражданством
На Украине запуск «Крымской платформы» назвали поражением для России
Актриса Нино Нинидзе рассказала о своей жизни после переезда в Москву 
Многодетная россиянка рассказала о попытках изъять детей из-за шалости сына
Харрис приехала во Вьетнам и почтила память бомбившего страну американца
Украина захотела производить самолеты Boeing
Доктор Комаровский развеял популярный миф о высокой температуре
В Кремле допустили корректировку закона об иноагентах
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле назвали приход талибов к власти в Афганистане свершившимся процессом

Песков: приход «Талибана» к власти в Афганистане является де-факто свершившимся процессом
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Он сказал, что приход радикалов к власти — это де-факто свершившийся процесс, передает ТАСС.

«Действительно, мы считаем, что доминирование "Талибана" в Афганистане, то есть де-факто приход "Талибана" к власти и взятие "Талибаном" под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс», — отметил Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить