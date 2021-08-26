В Кремле назвали приход талибов к власти в Афганистане свершившимся процессом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Он сказал, что приход радикалов к власти — это де-факто свершившийся процесс, передает ТАСС.

«Действительно, мы считаем, что доминирование "Талибана" в Афганистане, то есть де-факто приход "Талибана" к власти и взятие "Талибаном" под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс», — отметил Песков.