Лидеры G7 назвали условие для признания власти талибов в Афганистане

G7: условие для признания власти талибов в Афганистане — выполнение ими своих обязательств

Главным условием для признания власти движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане является выполнение боевиками взятых на себя международных обязательств. Об этом говорится в заявлении по итогам видеоконференции лидеров стран «Большой семерки» (G7), передает РИА Новости.

Лидеры G7 назвали обеспечение безопасной эвакуации из Кабула до 31 августа основным обязательством талибов, а также согласовали дорожную карту взаимодействия с «Талибаном».

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Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам G7 разработать план по признанию новой власти в Афганистане или же согласовать экономические санкции. По его мнению, странам «Большой семерки» необходим единый подход к взаимодействию с талибами.

Пока ни одна из стран G7 не признала власть талибов в Кабуле. Однако подобный политический шаг позволит «Талибану» обращаться к государствам «Большой семерки» за поддержкой.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как 15 августа без боя заняли столицу Кабул. Президент Ашраф Гани снял с себя полномочия и бежал в ОАЭ. Сейчас боевики совместно с временным советом формируют новое правительство в Афганистане.