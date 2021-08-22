Во Франции прокомментировали вопрос признания «Талибана»

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не признает власть «Талибана» в Афганистане

Франция не намерена признавать радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), представители которого полностью захватили власть в Афганистане. Вопрос признания радикалов прокомментировал глава министерства иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Journal du Dimanche.

По его словам, Париж ожидает от талибов выполнения данных ими обещаний по формированию «инклюзивного» правительства, а также соблюдения прав и свобод всех слоев афганского общества. Дипломат отметил, что «Талибан» должен разрешить покинуть территорию страны тем афганцам, чьи жизни находятся под угрозой, а также разорвать связи с террористами.

«Собираемся ли мы признавать власть талибов, которые захватили страну силой? На этот вопрос я ясно отвечаю: нет», — заявил Ле Дриан. Министр также добавил, что для урегулирования сложившейся ситуации в стране требуется выйти за пределы формата Большой семерки и НАТО и подключить к сотрудничеству Россию, Китай и Иран.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Москва не будет спешить с признанием режима радикального движения «Талибан» в Афганистане. Россия намерена наблюдать за поведением талибов. На данный момент с ними установлены рабочие контакты.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС признает победу талибов в Афганистане и планирует начать диалог с новой властью для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов.

15 августа «Талибан» объявил, что держит под контролем территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в столицу Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития.