Пушков оценил возможное сотрудничество Турции с «Талибаном»

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил возможное сотрудничество Турции с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России).

По его мнению, союз между талибами и Анкарой возможен, однако на данный момент «сигналы» есть только со стороны организации. «В июле, в ходе визита на Северный Кипр, Эрдоган заявил: "Турция ни в чем не противоречит их вере. Я думаю, мы сможем лучше поладить". США ушли из Афганистана — придут другие. Среди кандидатов, пугающих Запад, — Китай и Иран. Некоторые называют Россию. Но и в Анкаре видят для себя новые возможности», — написал сенатор.

Ранее представитель «Талибана» Сухейль Шахин рассказал, что движение считает Турцию своим главным партнером в восстановлении Афганистана. «Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Анкарой больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей», — сказал он.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , Анкара относится к заявлению талибов с осторожным оптимизмом, однако все решат их действия.