ИГ назвало имя устроившего теракт около аэропорта Кабула смертника

Смертником, устроившим теракт у аэропорта Кабула, был Абдул-Рахман Логари, сообщили в ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) назвала имя террориста-смертника, устроившего атаку около аэропорта столицы Афганистана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Афганистан» со ссылкой на заявление группировки.

По информации агентства, устроившим теракт смертником оказался Абдул-Рахман Логари. Отмечается, что он преодолел все контрольно-пропускные пункты на подступах к аэропорту Кабула и подошел к американским военнослужащим на расстояние пяти метров.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170. Число пострадавших достигло 200 человек.

26 августа в афганской столицы произошло как минимум шесть взрывов. Первый теракт около входа в кабульский аэропорт совершил террорист-смертник. Ответственность за атаки взяла на себя ячейка «Вилаят Хорасан» — центральноазиатский филиал группировки «Исламское государство».

