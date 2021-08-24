В ходе эвакуации из Афганистана в Германию вернулись депортированные преступники

В ходе эвакуации из Афганистана в Германию вернулись ранее депортированные из страны преступники. Об этом сообщает Welt, передает РИА Новости.

По информации издания, в течение нескольких дней полиция остановила троих афганцев на въезде в страну. До этого они были осуждены за изнасилование, торговлю наркотиками и другие преступления, после чего их выслали из Германии. Прибыв в республику эвакуационными рейсами, мужчины снова попросили политического убежища.

Ранее сообщалось, что в самолетах, летевших эвакуационными рейсами из Афганистана, родились три ребенка. Глава Транспортного командования вооруженных сил США Стивен Лайонс рассказал, что первый новорожденный появился на свет во время рейса с базы «Рамштайн» в Германии. Она является первичным центром временного приема беженцев.

Эвакуация афганцев и иностранных граждан продолжается в аэропорту Кабула с прошлой недели. После того как боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под контроль большую часть территории Афганистана, тысячи местных жителей пытаются пробиться в аэропорт, чтобы улететь из страны.