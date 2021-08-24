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Три ребенка родились на эвакуационных рейсах из Афганистана

Генерал ВС США Лайонс: на эвакуационных рейсах из Афганистана уже родилось трое детей
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Фото: Pixabay

Три ребенка родились в самолетах, летевших эвакуационными рейсами из Афганистана, об этом сообщил глава Транспортного командования вооруженных сил США Стивен Лайонс на брифинге в Пентагоне, его слова приводит РИА Новости.

Генерал отметил, что первый новорожденный появился на свет во время рейса с базы «Рамштайн» в Германии, которая является первичным центром временного приема беженцев.

«На самом деле их было больше. Мои последние данные — три, хотя формально мы их не подсчитываем», — пояснил Лайонс.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что американские военные успеют завершить эвакуацию сограждан из Афганистана к концу августа. Он не планирует расширять сроки пребывания граждан США в Афганистане после 31 августа. Глава Белого дома рассчитывает, что все американские граждане, которые хотят покинуть страну, смогут сделать это вовремя.

Эвакуация людей, в основном иностранных граждан, продолжается в столичном аэропорту с прошлой недели. Тысячи местных жителей пытаются пробиться в аэропорт, чтобы улететь из страны после того, как движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) взяло под контроль большую часть территории Афганистана.

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