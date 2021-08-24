США вакцинируют всех эвакуированных из Афганистана

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американская администрация намерена вакцинировать всех прибывающих в США лиц, которые были эвакуированы из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, всех эвакуированных проверяют на коронавирус, им будут предлагать сделать прививку, если они еще не вакцинированы. Псаки пообещала предоставить больше информации по данному вопросу.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с Соединенными Штатами граждан Афганистана из аэропорта Кабула. Он заявил, что администрация США вместе с военными обсуждает продление сроков эвакуации после 31 августа, однако надеется, что делать этого не придется.

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан.