Афганская спортсменка попросила помощи у Международного паралимпийского комитета

Спортсменка из Афганистана Закия Худадади попросила МПК помочь ей поехать на Паралимпиаду

Спортсменка из Афганистана Закия Худадади обратилась к Международному паралимпийскому комитету (МПК) за помощью. Об этом сообщает Kyodo.

Тхэквондистка, которая планировала принять участие в Паралимпиаде в Токио, заявила, что по соображениям безопасности не может покинуть дом в Кабуле даже ради похода в магазин или на тренировку. Она также рассказала, что в стране царит хаос.

23-летняя спортсменка, у которой с рождения отсутствует кисть правой руки, подчеркнула, что все еще хочет поехать на Игры в японскую столицу, хотя изначально она должна была прибыть туда еще 17 августа. Худадади попросила МПК оказать ей помощь в осуществлении этого желания. Паралимпиада в Токио начнется 24 августа.

15 августа талибы захватили контроль над Афганистаном. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения «Талибан» (запрещено в России) заверили международное сообщество в намерении поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.