Белорусская легкоатлетка решила попросить об убежище в Токио

Легкоатлетка Кристина Тимановская, которую Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии захотел насильственно депортировать из Токио, решила попросить об убежище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Уточняется, что сейчас Тимановскую перевозят в безопасное место.

Ранее 1 августа стало известно, что НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Минска объяснений.

