Сборную Белоруссии обвинили в насильственной депортации легкоатлетки из Токио

Представителей сборной Белоруссии обвинили в насильственной депортации легкоатлетки Кристины Тимановской из Токио, куда спортсменка прибыла для участия в Олимпиаде. Об этом сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности.

Фонд призывает Международный олимпийский комитет (МОК), а также представителей белорусской диаспоры в Токио помешать выдворению спортсменки из Японии. Как отмечается в серии постов, Тимановскую заставляют сесть в самолет представители сборной Белоруссии. Также утверждается, что прямое отношение к депортации легкоатлетки имеет представитель Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК) Василий Юрчик.

Ранее стало известно, что НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега.

Тимановская подвергла критике спортивное руководство после того, как в оперативном порядке была включена в состав команды на эстафету. В официальном заявлении НОК решение исключить спортсменку из сборной связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской.