МОК отреагировал на информацию о насильственной депортации белоруски с Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на информацию о насильственной депортации белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК заявили, что ознакомились с сообщениями в прессе и изучают ситуацию. Отмечается, что в организации ждут объяснений от Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК).

Ранее 1 августа стало известно, что НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио.

Тимановская подвергла критике спортивное руководство после того, как в оперативном порядке была включена в состав команды на эстафету. В официальном заявлении НОК решение исключить спортсменку из сборной связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской.

