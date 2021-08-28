В Великобритании заявили о возможном сотрудничестве с талибами

Британский генерал Ричард Бэрронс (Richard Barrons) рассказал о возможном сотрудничестве страны с радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Великобритания может пойти на этот шаг, чтобы вместе бороться против террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом военачальник заявил в эфире радиостанции Times Radio, его слова передает iNews.

Бэрронс выступил с заявлением после того, как террорист-смертник из ИГ устроил атаку около аэропорта столицы Афганистана, в результате чего погибли 170 человек. «Мы собираемся найти общее дело с США и, в самом деле, я думаю, с "Талибаном", чтобы сломить эту ужасную организацию в течение такого количества времени, которое понадобится, чтобы кастрировать их», — сказал генерал.

По словам Бэрронса, произошедшие атаки террористов представляют опасность для Соединенного Королевства на его собственной территории, а также угрожают интересам государства за рубежом.

26 августа в Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. Первый теракт около входа в аэропорт совершил террорист-смертник. Число жертв терактов достигло 170 человек, количество раненых выросло до 200. Позже в ИГ назвали имя террориста.