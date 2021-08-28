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В Кабуле задержали пакистанцев со взрывным устройством

В Кабуле возле посольства Туркмении задержали пакистанцев со взрывным устройством
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Фото: Reuters

В Кабуле возле посольства Туркмении задержали пакистанцев со взрывным устройством. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Инцидент случился 26 августа, однако о нем стало известно в субботу, 28 августа.

«Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что талибы (представители запрещенного в России движения «Талибан» — прим. «Ленты.ру») задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту Кабула», — цитирует издание ТАСС.

За 26 августа в Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. Вначале у столичного аэропорта два террориста-смертника совершили самоподрыв, а после началась стрельба по мирным жителям. Ответственность за теракты взяла на себя ячейка «ИГ-Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170.

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