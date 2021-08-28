Посол России в Афганистане раскрыл ситуацию вокруг Панджшера

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости рассказал о ситуации в Панджшерском ущелье между талибами (террористическая организация «Талибан», запрещенная в РФ) и силами сопротивления в Афганистане.

По его словам, ситуация вокруг несдавшейся боевикам провинции сейчас спокойная, поскольку талибы стремятся к мирному урегулированию. Дипломат отметил, что боевики могли бы захватить Панджшер за сутки или даже за несколько часов, однако стараются избежать кровопролития.

«Ситуация вокруг Панджшера — это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <…> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там все спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала — что в Панджшере нужно мирное урегулирование», — заявил Жирнов.

Ранее сопротивление в афганской провинции Панджшер опровергло информацию о достижении с боевиками мирного соглашения. Представитель повстанцев Фахим Дашти в интервью ТАСС заявил, что прекращение боевых действий только обсуждается, и пока между повстанцами и террористами сохраняются принципиальные разногласия, поскольку талибы не хотят идти навстречу сопротивлению по ряду вопросов, без решения которых не получится избежать боевых действий.