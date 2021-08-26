Сопротивление в Панджшере опровергло информацию о мирном соглашении с талибами

Сопротивление движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в афганской провинции Панджшер опровергло информацию о достижении с боевиками мирного соглашения. Об этом сообщил представитель повстанцев Фахим Дашти в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас прекращение боевых действий только обсуждается. «Что касается прекращения атак, это обсуждалось, но вчера было нападение со стороны "Талибана"», — заявил повстанец. Он также отметил, что между повстанцами и террористами сохраняются принципиальные разногласия.

Дашти заявил, что талибы не хотят идти на встречу сопротивлению по ряду вопросов, без решения которых не получится избежать боевых действий. «Мы хотим решить существующие проблемы последних 14 лет раз и навсегда», — добавил он. По словам повстанца, это означает формирование инклюзивного правительства, в котором будут представлены не только различные политические, но и этнические группы Афганистана.

Ранее стало известно о переговорах между талибами и представителями «Северного альянса». Стороны якобы сошлись на необходимости заключить мирное соглашение. В СМИ заявили, что подобное соглашение может также привести к прекращению конфликта между талибами и повстанцами в Панджшере.