«Талибан» и «Северный альянс» решили не нападать друг на друга

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) и лидеры «Северного альянса» (повстанческой группы, которая оказывала сопротивление талибам еще в 1990-е годы) договорились не нападать друг на друга. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, встречи между делегациями «Талибана» и «Северного Альянса» проходили в течение двух дней в Чарикаре в афганской провинции Парван. Источники рассказали, что стороны обнародуют результаты мирного соглашения на пресс-конференции в ближайшее время.

Ожидается, что указанный договор поможет предотвратить вооруженные столкновения талибов и бойцов сопротивления, возглавляемого сыном бывшего лидера «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда, в провинции Панджшер.

Ранее сообщалось, что лидер сопротивления «Талибану» Ахмад Масуд-младший призвал Россию на помощь в урегулировании конфликта. В частности, российская сторона, по его мнению, может провести экстренные переговоры между оппозицией и боевиками. Масуд подчеркнул, что участие в устранении кризиса в интересах Москвы, поскольку в противном случае экстремистская идеология «заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России».