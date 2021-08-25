Лидера сопротивления в Панджшере не пригласили в руководящий совет Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не пригласили лидера сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмада Масуда-младшего вступить в руководящий совет страны. Об этом Масуд рассказал в интервью изданию РБК.

Политик заявил об отсутствии приглашения в новое правительство со стороны талибов. По словам Масуда, ему недостаточно найти место для себя среди новых государственных лидеров, он хочет найти решение для всего Афганистана.

Лидер сопротивления отметил, что стране необходимо правительство, в которое будут входить представители всех заинтересованных сторон. По его мнению, такой подход позволит смотреть в будущее Афганистана с надеждой. «Мы хотим объяснить им на основе нашего прошлого, что нельзя формировать правительство и игнорировать других — это не сработает», — уточнил он.

Масуд заключил, что еще одна провальная попытка построить государство загонит Афганистан в воронку геополитических проблем. «Мы пытаемся помочь афганцам не совершать одну и ту же ошибку снова и снова», — подчеркнул он.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что движение достигнет мирного соглашения с сопротивлением в афганской провинции Панджшер в ближайшее время. По его словам, талибы предусмотрительно заблокировали провинцию с четырех сторон, если повстанцы все же захотят биться.