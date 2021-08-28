Талибы раскрыли информацию о женщинах в составе правительства Афганистана

Движение «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) в течение недели огласит полный состав правительства. Такие сроки раскрыл агентству Reuters представитель движения Забихулла Муджахид.

Муджахид добавил, что вопрос о том, войдут ли в состав правительства женщины, будут решать руководители движения.

По его словам, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, руководителей ряда ключевых ведомств, включая министерства образования и здравоохранения, а также центральный банк. Он отметил, что падение местной валюты по сравнению с иностранной временно, ситуация придет в норму, когда «правительственная система начнет функционировать».

15 августа боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны. Люди врывались в здание аэродрома, лезли на самолеты, там была давка.

США объявили, что помогут в эвакуации своих граждан, а также афганцев. При этом с талибами была договоренность, что все действия должны быть прекращены до 31 августа. После этого, как заявляется, контроль над Афганистаном должен перейти талибам.