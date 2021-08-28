МИД заявил о необходимости налаживать отношения с новыми властями Афганистана

Россия «относительно комфортно» встретила приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Нам придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. Откровенно говоря, мы этим занимались последние восемь лет и в силу этого относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане», — отметил он.

Кабулов добавил, что России совместно с региональными государствами, а также западными странами необходимо заняться экономическим и социальным устройством Афганистана. «Политическое обустройство все-таки это дело и право самих афганцев. Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования инклюзивного, представительного афганского руководства», — подчеркнул он.

По мнению Кабулова, «Талибан» подает обнадеживающие сигналы в вопросе формирования инклюзивного правительства. Если оно будет сформировано, отметил Кабулов, есть шанс при поддержке международного сообщества навести порядок в Афганистане.

Ранее стало известно, что покинуть Афганистан захотели 200 афганцев с российским гражданством. При этом на данный момент их безопасности ничего не угрожает, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. «В городе никого спасать не надо, все нормально, тем не менее, у нас на данный момент записались на выезд в нашу страну еще порядка 200 соотечественников», — сказал Жирнов, пояснив, что речь идет об афганцах со вторым российским паспортом.