В России рассказали о выученном талибами уроке 20-летней давности

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не будут пытаться экспортировать свою идеологию в страны Центральной Азии, так как выучили «урок 20-летней давности». Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, вопрос экспансии движения в страны Центральной Азии не стоит.

«Я думаю, что нет, так вопрос не стоит... Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут. Урок 20-летней давности они выучили хорошо», — сказал Кабулов.

Также, по его словам, талибы сделали для себя «определенные выводы из истории». Кабулов назвал обнадеживающим сигналом в том числе затянувшийся на неделю с лишним процесс формирования временного нового руководства и объявления его состава. «Это говорит о том, что в руководстве движения талибов идет серьезный мыслительный процесс», — заключил он.

Ранее Кабулов отметил, что российские власти остались удовлетворены поведением боевиков после захвата контроля над Афганистаном. Он счел талибов более сговорчивыми, чем бывшее правительство республики.

15 августа боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны. Люди врывались в здание аэропорта, лезли на самолеты, там была давка.

США объявили, что помогут в эвакуации своих граждан, а также афганцев. При этом с талибами была договоренность, что все действия должны быть прекращены до 31 августа. После этого, как заявляется, контроль над Афганистаном должен перейти талибам.