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В МИД России предупредили о возможных террористах среди беженцев из Афганистана

Спецпредставитель президента России по Афганистану: среди беженцев могут быть террористы
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Замир Кабулов
Замир Кабулов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов предупредил, что среди беженцев из Афганистана могут оказаться террористы и радикалы. Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кабулов отметил, что следует внимательно наблюдать за миграционными потоками.

«Безусловно, за этим нужно очень внимательно смотреть, потому что под этой личиной [беженцев] могут оказаться именно те террористы и радикалы. Но в основной своей массе — это беженцы, которые не доверяют талибам и пытаются пересечь границу на северо-запад и восток от Афганистана», — сказал он.

15 августа боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, сейчас управление страной находится под временным советом. Позже совет передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны. Люди врывались в здание аэропорта, лезли на самолеты, там была давка.

США объявили, что помогут в эвакуации своих граждан, а также афганцев. При этом с талибами была договоренность, что все действия должны быть прекращены до 31 августа. После этого, как заявляется, контроль над Афганистаном должен перейти талибам.

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