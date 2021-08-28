В МИД раскритиковали работу западных аналитиков в Афганистане

Директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube канала «Соловьев Live» раскритиковал работу западных аналитиков в Афганистане.

По его словам, с точки зрения профессионализма, Вашингтон в аналитическом плане работал «из рук вон плохо».

«Это вопрос интересный, я уверен, что еще долго будет обсуждаться и анализироваться. Проиграли они [США] эту войну, потому что не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов. Если конкретно об Афганистане, то это будет более предметно, наблюдая за ними, я увидел, что у них очень слабая аналитика», — сказал он.

По мнению Кабулова, «чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством».

Ранее стало известно, что покинуть Афганистан захотели 200 афганцев с российским гражданством. При этом на данный момент их безопасности ничего не угрожает, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. «В городе никого спасать не надо, все нормально, тем не менее, у нас на данный момент записались на выезд в нашу страну еще порядка 200 соотечественников», — сказал Жирнов, пояснив, что речь идет об афганцах со вторым российским паспортом.

