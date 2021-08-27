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В МИД рассказали о цели атаковавших аэропорт в Кабуле террористов

Захарова назвала атаку в Кабуле попыткой террористов осложнить ситуацию в Афганистане
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Фото: Reuters TV / 1TV / Reuters

Атаки около аэропорта афганской столицы, в результате которых погибли почти 200 человек, являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона решительно осуждает теракты, призывает к скорейшей нормализации ситуации вокруг аэропорта и надеется на восстановление мира и безопасности в Афганистане. Дипломат также выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров сообщил, что события в Афганистане стали важной темой его дискуссии с итальянским коллегой.

26 августа в Кабуле прогремела серия взрывов. Согласно предварительным данным, число пострадавших в результате атак превысило 200, число погибших достигло 170 человек. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России).

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