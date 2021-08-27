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Россия осудила теракты в Кабуле

Глава МИД Сергей Лавров: Россия присоединяется к осуждению терактов в Кабуле
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Фото: Reuters

Москва осудила теракты в Кабуле и выразила соболезнования семьям жертв и пострадавших. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает «Sputnik Афганистан».

Дипломат отметил, что события в Афганистане стали важной темой его дискуссии с итальянским коллегой. «Мы присоединяемся к осуждению этих террористических актов, соболезнованиям в адрес семей погибших», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что на момент взрывов около международного аэропорта Кабула не было российских граждан.

26 августа в афганской столице произошло как минимум шесть взрывов. В результате атак, по последним данным, погибли 110 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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