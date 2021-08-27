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Очевидец рассказал о взрыве у аэропорта Кабула

Очевидец взрыва в Кабуле рассказал о подозрительных людях в черном, находившихся в толпе
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Фото: Reuters

Американские военные за несколько минут до взрыва увидели в толпе людей в черном, похожих на членов группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом Russia Today рассказал Али Хассани, очевидец взрыва у международного аэропорта Кабула.

По его словам, как только военнослужащие США заметили подозрительных граждан, они сразу потребовали от людей отойти и держаться на расстоянии. «Но люди не двинулись — решили, может, это не всерьез. Ведь до этого военные неоднократно так говорили», — заявил Хассани.

В этот момент американские военные решили применить против людей газовые и дымовые снаряды. «Они бросили шесть-семь газовых гранат в людей, которые были близко от ворот», — говорит очевидец.

Собравшиеся у Восточных ворот, неподалеку от лагеря Abbey, бросились бежать. «Были раненые: пять-шесть женщин. С опаленными лицами они сидели там или лежали на земле», — подчеркнул Хассани.

В четверг, 26 августа, в столице Афганистана произошли взрывы. Первое устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся у входа в аэропорт. Второй взрыв произошел у водосточного канала неподалеку. Подорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Затем произошли еще несколько взрывов.

В результате терактов погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев, убиты 13 военнослужащих США.

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