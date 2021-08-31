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Захарова прокомментировала желание Запада оставить афганских беженцев в регионе

Мария Захарова: западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств
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Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала западным странам перестать вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы не сталкиваться с последствиями. Об этом она сообщила в своем Telegram-аккаунте.

Так дипломат прокомментировала желание Запада стабилизировать ситуацию в районе Афганистана. Министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе призвал европейские страны оставить афганских беженцев в регионе и «хорошо финансировать международные организации» для улучшения обстановки на Ближнем Востоке.

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По словам Захаровой, европейские государства не должны налаживать «демократию» в других странах «без правовых на то оснований». «Западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова назвала неординарной позицию стран Запада по Афганистану. Как пояснила дипломат, западные партнеры пытаются сделать выводы из сложившейся ситуации несмотря на то, что у них было для этого 10-20 лет. По ее мнению, «это странно слышать», поскольку Россия давно предупреждала Европу о рисках насильственной «демократизации» Востока и ее последствий.

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