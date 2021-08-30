В МИД России допустили ассиметричный ответ на санкции Великобритании

МИД РФ: ответ на санкции Великобритании, связанные с Навальным, может быть ассиметричным

Ответ на санкции Великобритании против сотрудников ФСБ, якобы причастных к инциденту с основателем ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) Алексеем Навальным, может быть ассиметричным. Такой вариант допустил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Его цитирует ТАСС.

«Реакция с нашей стороны последует, какой она будет, это уже другой вопрос, она может быть асимметричной, но всегда [будет] адекватной», — пообещал дипломат. Он также отметил, что меры Лондона были необдуманными и не имели под собой оснований.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет выпрашивать санкционные послабления. Также министр сообщил о стремлении Кремля выяснить подробности засекреченной Западом информации по делу основателя ФБК.

20 августа представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия британского правительства манипуляцией. Она отметила, что Великобритания сыграла «ведущую роль» в истории с Навальным. Позже дипломат пообещала жесткий и адекватный ответ российской стороны на действия США, которые также расширили санкции в связи с делом Навального.

20 августа Лондон ввел санкции против семерых сотрудников ФСБ, которых счел причастными к инциденту с Навальным. Попавшие под ограничения физические лица не смогут посещать Великобританию и открывать счета в британских банках. Позже США в связи с делом Навального добавили в санкционные списки девятерых сотрудников ФСБ, а также институт криминалистики ФСБ и институт экспериментальной военной медицины.