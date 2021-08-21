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Россия пообещала жестко ответить на новые санкции США из-за ситуации с Навальным

Захарова: ответ России на санкции США из-за Навального будет жестким и адекватным
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Ответ России на новые санкции, введенные США из-за ситуации с учредителем ФБК (включен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) Алексеем Навальным, будет жестким и адекватным. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Рассматриваем такие враждебные действия администрации [президента США] Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе», — отметила дипломат.

Она добавила, что Вашингтон вводит новые санкции против России под надуманными предлогами и «на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями». «Хотелось бы надеяться, что в Белом доме все-таки возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, лишающей их какой-либо позитивной перспективы», — заключила Захарова.

Накануне, 20 августа, Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких российских физлиц и двух организаций, причастных, по мнению США, к инциденту с Навальным. Речь шла об институте криминалистики ФСБ и институте экспериментальной военной медицины. По версии Вашингтона, организации «развивали потенциал России в сфере химического оружия».

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционеру оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, где заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи сообщали, что яда не обнаружили.

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