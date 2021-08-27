Лавров отказался «выпрашивать» санкционные послабления для России

Глава МИД России Сергей Лавров: никогда мы не будем выпрашивать каких-то послаблений

Россия отказывается выпрашивать для себя какие-либо санкционные послабления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Трансляцию с мероприятия вел YouTube-канал «RT на русском».

По словам российского министра, тема санкций не становилась предметом для обсуждений ни с одним из представителей стран, которые он посетил во время своего европейского турне. «Мы многократно говорили, что мы санкционную тематику не собираемся обсуждать с теми странами, которые этими санкциями пользуются как инструментом», — добавил Лавров. Глава МИД России сообщил, что приехал в Венгрию, Австрию и Италию, потому что его пригласили.

На той же пресс-конференции дипломат от имени России осудил теракты в Кабуле и выразил соболезнования семьям погибших. Он также передал желание Кремля разобраться в засекреченной Западом информации по делу основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) Алексея Навального.

Сергей Лавров является лидером первой пятерки в федеральных списках кандидатов в Государственную Думу от партии «Единая Россия».