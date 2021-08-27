В России понадеялись на скорое возобновление взаимных поездок с Италией

Лавров заявил, что Москва надеется на скорое возобновление взаимных поездок с Италией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва недеется на скорое возобновление взаимных поездок с Италией в облегченном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы дипведомства, российская сторона ожидает постепенного снятия карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Ранее в августе Ассоциация туроператоров России (АТОР) обсудила с Испанией и Италией условия открытия границ и правила въезда туристов. Отмечается, что представительства двух стран уже начали делать первые шаги навстречу российским путешественникам и выдавать им визы, несмотря на закрытые границы и существующие сложности с признанием отечественной вакцины в Евросоюзе.