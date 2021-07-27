Россиянам назвали условие въезда в Италию из другой европейской страны

Российские туристы смогут въехать в Италию через Венгрию только при наличии европейского вакцинационного пропуска Green Pass. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, сотрудники пограничной службы римского аэропорта «Чампино» назвали предъявление пропуска европейского образца главным условием для въезда в страну.

Отмечается, что из-за отсутствия паспортного контроля пограничные службы могут потребовать у туристов другой документ — Passenger Locator Form с указанием контактных данных и плана поездки.

Как заявили в аэропорту «Чампино», российские путешественники смогут улететь на родину напрямую из Италии.

Ранее в июле власти Венгрии разрешили въезд для привитых россиян с 27 июля. Вакцинированные туристы смогут въехать в страну в рамках стандартных условий визового режима без сдачи дополнительных тестов на коронавирусную инфекцию.