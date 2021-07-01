Австрия заявила о готовности принимать россиян «с любой целью»

Власти Австрии заявили о готовности принимать россиян «с любой целью» при подтверждении низкого эпидемиологического риска. Об этом сообщается на сайте посольства Австрии в России.

Так, для въезда в страну необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов на немецком или английском языке или справку о выздоровлении после коронавирусной инфекции. Кроме того, путешественник обязан заполнить специальную анкету Pre-Travel-Clearance, которая доступна сайте посольства.

Отмечается, что прибывающие в страну должны будут «незамедлительно» пройти десятидневный карантин, однако после пяти дней можно пройти ПЦР-тестирование и выйти раньше.

От изоляции будут освобождены лица, имеющие сертификат о вакцинации одним из одобренных в Австрии препаратов — «Спутника V» среди них нет. Также карантин не распространяется на россиян, въезжающих в силу регулярных рабочих обязательств и по непредвиденным причинам — к ним относятся смерть, заболевание или рождение родственника.

Ранее, 10 июня, Россия возобновила авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Такое решение принял оперативный штаб в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.