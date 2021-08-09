Россия обсудила с Испанией и Италией условия открытия границ для туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обсудила с Испанией и Италией условия открытия границ и правила въезда туристов. Об этом сообщает «Известия».

«Основной посыл к коллегам, с которыми мы плотно общаемся, — это унификация требований к туристам и, соответственно, некие единые документы для свободного перемещения между странами», — рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин, добавив, что речь также идет о выдаче виз и возобновлении авиасообщения.

Специалист отметил, что представительства Испании и Италии уже начали делать первые шаги навстречу российским путешественникам и выдавать им визы, несмотря на закрытые границы и существующие сложности с признанием отечественной вакцины в Евросоюзе.

Также вице-президент ассоциации обратил внимание на то, что сферу туризма надо подготовить незамедлительно, еще до открытия границ. «Не исключено, что еще несколько лет мы будем путешествовать, предъявляя те или иные документы», — заявил он.

Ранее в августе АТОР выступила с предложением восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. По мнению представителей ассоциации, этому должна поможет разработка и признание унифицированных правил въезда для непривитых и переболевших, внедрение стандартов Safe Travel, а также взаимное признание всех вакцин от коронавируса.