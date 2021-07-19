В ВОЗ призвали туристов соблюдать правила трех «з» во время путешествий

В ВОЗ дали рекомендации для безопасных путешествий — для этого необходимо соблюдать правила трех «з» во время поездок. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, туристам стоит избегать замкнутых, закрытых и заполненных людьми пространств. Также спикер отметил, что важно оценить риск заражения инфекцией с момента выхода из дома до прибытия в место назначения.

В ВОЗ напомнили, что сделать путешествия более безопасными, а также приостановить рост числа заболеваний и смертей, может вакцинация от коронавируса.

«Каждый должен стать самому себе специалистом по управлению рисками, оценивать опасность и выбирать защитные меры для каждого шага, например соблюдать правила физического дистанцирования», — добавил представитель организации.

Ранее в июне в Госдуме выступили с предложением запретить заграничные поездки для непривитых россиян. Отмечается, что такая мера могла бы стимулировать потенциальных путешественников пройти вакцинацию — подобное решение уже принято в ряде европейских стран.

