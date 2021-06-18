В Госдуме нашли способ обезопасить курорты от коронавируса

Депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Воевода нашел способ обезопасить курорты региона от коронавируса. Он предложил губернатору края Вениамину Кондратьеву обязать гостиницы и здравницы проводить экспресс-тестирование туристов на COVID-19 при заезде, а затем во время отдыха не реже раза в неделю. Об этом в пятницу, 18 июня, пишут «Известия».

В своем послании парламентарий, ссылаясь на прогнозы ВОЗ и независимых экспертов, указал, что летом 2021 года ожидается третья волна коронавируса, которая придется на пик отпускного сезона. Воевода также напомнил об опыте прошлого года, когда на российские курорты массово прибывали туристы, а затем «развезли» инфекцию по регионам. В этой связи, отмечает депутат, самым действенным способом борьбы с распространением COVID-19 могла бы стать экспресс-вакцинация с последующей изоляцией заболевших.

В беседе с изданием Воевода пояснил, что привезенные справки о результате ПЦР-теста не доказывают отсутствия у человека заболевания, поскольку их можно приобрести онлайн. «Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем», — заявил он. Поэтому в письме Кондратьеву депутат предлагает размещать в отелях и санаториях Черноморского побережья и прочих туристических центрах мобильные лаборатории для тестирования, а владельцев обязать проводить экспресс-тесты отдыхающих при заселении и затем не реже одного раза в неделю.

По мнению Воеводы, такая мера позволит минимизировать риски для бизнеса в Краснодарском крае, предотвратить вспышки инфекции и избежать закрытия курортов. В этом случае регион не потеряет доходы от туризма, а отдыхающие будут в безопасности. При этом парламентарий считает, что расходы и проведение тестов должны лежать в сфере ответственности отельеров. Также затраты на тестирование можно включить в стоимость тура.

В пресс-службе губернатора Краснодарского края изданию сообщили что письмо депутата от региона обязательно будет рассмотрено в установленные сроки после его получения. Как считает президент Национального турсоюза Роман Скорый, отели могли бы проявить клиентоориентированность и пойти на такие расходы, продемонстрировав таким образом безопасность и заботу о клиентах и обеспечив себе хорошую рекламу.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал совет по вакцинации от COVID-19 россиянам, планирующим отъезд в отпуск. Он отметил, что люди, как правило, планируют путешествия заранее, поэтому он рекомендовал обязательно поставить в план подготовки к отпуску вакцинацию. А чтобы прививка была эффективной, следует еще до отъезда получить обе дозы препарата, подчеркнул врач.