АТОР предложила восстановить международный туризм до окончания пандемии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с предложением восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

В ассоциации отметили, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис все еще продолжается. В связи с этим мировому туристическому сообществу предлагается признать тот факт, что пандемия COVID-19 стала частью реальности, и возобновить взаимные поездки. По мнению АТОР, этому поможет разработка и признание унифицированных правил въезда для невакцинированных и переболевших туристов, а также внедрение стандартов Safe Travel. Помимо этого в ассоциации отметили необходимость взаимного признания всех вакцин от коронавируса.

Уточняется, что соответствующие обращения были направлены во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO), а также в туристические объединения ряда стран Европы и Азии.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали туристов соблюдать правила трех «з» во время путешествий. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, туристам стоит избегать замкнутых, закрытых и заполненных людьми пространств.